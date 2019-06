La nuova linea della lista Con Calcinaia e Fornacette: "Vigileremo con attenzione la nuova amministrazione"

Rompe il silenzio a pochi giorni dal primo Consiglio Comunale la Lista civica “Con Calcinaia e Fornacette” che dopo le elezioni del 26 maggio scorso ha ufficializzato la nuova struttura e quelle che saranno le linee da seguire in futuro.

«Faremo un’opposizione ferma, determinata, costruttiva e vigile ma soprattutto autonoma, non avremo vincoli dai partiti ma resteremo piuttosto in contatto diretto con i cittadini, sia in modo diretto, tramite gli incontri periodici che organizzeremo, sia tramite il nostro sito internet e pagina Facebook» queste le parole di Valter Picchi, capogruppo e, insieme ad Emanuele Guerra, consigliere comunale della Lista civica per i prossimi 5 anni.

«Vigileremo con attenzione e precisione sull’operato della nuova amministrazione comunale – ha detto Picchi – con una struttura ben organizzata daremo voce a tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia ed a tutti coloro che entreranno a far parte del nostro gruppo, sempre disponibile e aperto a tutti».

Alle scorse elezioni amministrative la Lista civica aveva guadagnato 1.801 voti (il 26,88%) ponendosi come alternativa alla lista di sinistra e al centrodestra. Una realtà che adesso ha un organigramma ben preciso e delineato. Capogruppo è Valter Picchi, vice Emanuele Guerra, entrambi rispettivamente presidente e vice del gruppo di coordinamento composto da un totale di 32 persone, organizzato come segue.

- Responsabile Associazionismo: Caterina Bacchereti con Jacopo Armani, Andrea Grella, Paola Boldrini, Dario Meliani e Giulia Del Corso.

- Responsabile Politiche giovanili: Gabriele Natale con Elia Aluigi, Gianluca Andreotti, Lorenzo Fabio, Tommaso Pistolesi e Giulia Del Corso.

- Responsabile Bilancio: Giuseppe Sani con Silvia Formichi e Alessandro Malloggi.

- Responsabile Politiche Sociali: Marco Lenzini, Andrea Grella, Jacopo Armani e Ignazio Farina.

- Responsabile Lavoro e Pensionati: Riccardo Bartoli con Elena Casarosa, Riccardo Malacarne e Daniela Mattiacci.

- Responsabile Protezione civile e Sicurezza: Ignazio Farina con Livio Simoni e Izzo Francesco.

- Responsabile Sport: Gianluca Lugli con Silvia Formichi, Veruska Zanobini e Tania Paoli.

- Responsabile Scuola: Tania Paoli con Paola Boldrini, Catia Iacopini, Cinzia Tozzi, Marco Lorenzin e Caterina Bacchereti.

- Responsabile Lavori pubblici, Manutenzioni, Urbanistica: Massimo Salutini con Valter Picchi, Emanuele Guerra e Livio Simoni.

- Responsabile Cultura e Ambiente: Antinea Liucci con Veruska Zanobini e Riccardo Malacarne.

- Segretario: Elena Casarosa.

- Tesoriere: Catia Iacopini.

