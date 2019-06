Richiesta di rettifica dell'articolo pubblicato l'11 giugno 2019

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica da parte dei legali della ditta individuale HU YONGQING, quale titolare dell’azienda esercente l’attività di ristorazione sotto l’insegna Min Gu corrente in Pistoia, in merito alla notizia pubblicata ieri, martedì 11 giugno, su gonews.it dal titolo 'Lavoratori in nero e niente abbattitore, sospeso ristorante a Pistoia'.

"Il comunicato diffonde informazioni suggestive ed ingannevoli, che denigrano la mia cliente arrecandole notevoli danni all’immagine. L’inesattezza delle informazioni contenute nel predetto comunicato, e negli articoli online che ne sono seguiti, emerge chiaramente: dal verbale stilato dalla USL TOSCANA CENTRO; dal verbale di blocco ufficiale redatto dal personale dei Carabinieri NAS di Firenze; dal verbale dell’Ispettorato del Lavoro.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

- “niente abbattitore” “Sotto il profilo igienico il locale era privo dell’abbattitore”. L’informazione fornita non è corretta, in quanto non corrisponde al vero che la mia cliente non sia in possesso di abbattitore (né che lo abbia acquistato questa mattina), all’opposto sono state rilevate irregolarità documentali nel suo utilizzo dal febbraio 2019.

- “sospeso ristorante a Pistoia” “L’attività del locale è stata sospesa”. Il ristorante è rimasto ed è aperto nei consueti orari di servizio. Nel verbale USL è stata, difatti, disposta la temporanea sospensione “dell’attività di preparazione gastronomica contenente prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi, fintanto che non sarà data prova di aver predisposto/correttamente applicato una specifica procedura per l’abbattimento del pesce da consumarsi crudo”; del pari il verbale redatto dal NIL ha imposto la sospensione temporanea dell’attività, con decorrenza dalle ore 12 odierne, salvo al pagamento della sanzione di € 500 per lavoratore. Il pagamento è avvenuto in mattinata per cui nessuna interruzione si è mai verificata.

- “elevate sanzioni amministrative per novemilacinquecento euro”. Non è stata irrogata alcuna sanzione di detto importo. Invero, la ditta individuale che rappresento è stata avvertita del fatto che detta sanzione “potrà” essere irrogata qualora la stessa non si adegui alle prescrizioni igienico-sanitarie che si assumono essere state violate. Si precisa, in ogni caso, che sono già state attivate le procedure per regolarizzare ogni pendenza.

- “Sono stati sequestrati circa 10 kg di prodotti alimentari per la presenza di agenti infestanti”. Nel verbale dei NAS è data evidenza del fatto che il prodotto sequestrato, del peso complessivo inferiore a 6 kg, veniva interdetto alla vendita per la “sussistenza di dubbi circa identità e provenienza”, in altre parole per un problema di etichetta. L’impiego dell’espressione “agenti infestanti” è gravemente denigratoria dal momento che è in grado di ingenerare indebite preoccupazioni e allarmismi, soprattutto in considerazione del fatto che nessuna analisi dalla quale si sia potuto dedurre un pericolo per la salute umana è stata svolta sulla merce sequestrata".

