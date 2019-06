Memorial Marco Neri, vincono i Bulldogs Calenzano

A Chiesina Uzzanese va in scena il secondo "Memorial Marco Neri", torneo di basket rivolto alla categoria Under 14 maschile, in memoria di Marco Neri, noto imprenditore locale, scomparso nel 2017 ed ex giocatore di pallacanestro, sia nelle fila di Chiesina che in quelle di Montecatini. Il Memorial, svoltosi domenica 9 giugno nella palestra di Chiesina Uzzanese (ed organizzato grazie al contributo della società di casa), ha visto trionfare la squadra dei Bulldogs Calenzano. Nelle prime due gare mattutine, i padroni di casa dei Chiesina Wildcats sono stati fermati, in un derby acceso, da Montecatini Terme Basket, sul 48-56. Nell'altra semifinale proprio Calenzano ha avuto la meglio sull'Etrusca San Miniato per 65-53. Nel pomeriggio le altre gare: nella finale per il terzo e quarto posto, vittoria dei padroni di casa di Chiesina che hanno vita facile con San Miniato (64-57); nella finalissima, è proprio Calenzano a spuntarla in una gara tiratissima e terminata sul 54-50. A premiare le squadre in campo i genitori Aldo Neri e Romana Olianti, insieme alla compagna di Marco, Karina, e alla loro figlia Martina.

Fonte: Ufficio stampa

