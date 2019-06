MetroCittà risponde al Comune di Fucecchio: "Risorse esaurite, disponibili per incontro con Spinelli"

La Città Metropolitana monitora e interviene sulle strade di sua competenza. Nel caso di Fucecchio, territorio per il quale l'amministrazione comunale ha segnalato alcune criticità, dal 2015 al 2019 sono stati compiuti diversi interventi, sulla base delle risorse disponibli: l'asfaltatura sulla Sr 436, dal km 19+500 al 21+920 (Centro abitato Botteghe, cimitero Fucecchio); quindi abbattimento di alberi sulla banchina dal km 25+800 a 26+380, nel tratto tra San Pierino e San Miniato.

Un comunicato del Comune, corredato da tre immagini fotografiche, fa riferimento a una barriera danneggiata sulla Sp 11, al km 11, a sconnessioni sulla Sr 436- Variante di San Pierino e a rami sporgenti sulla Sr 436, al km 24+850.

Gli uffici della Direzione Viabilità riferiscono che l'intervento di sostituzione della barriera stradale incidentata sulla Sp 11 è stato già commissionato all’impresa affidataria dei lavori di manutenzione della viabilità.

Quanto alla Sr 436, ricevuta in consegna dalla Regione Toscana con verbali del 15 novembre 2018, già in sede di presa in carico erano stati rilevati dai tecnici della Città Metropolitana ammaloramenti della pavimentazione stradale.

Le risorse trasferite dalla Regione per la manutenzione delle viabilità regionale, di competenza della Città metropolitana, risultano attualmente esaurite e l'ente è in attesa del trasferimento di un nuovo finanziamento che, come annunciato, dovrebbe essere di prossima erogazione.

Gli stessi uffici riferiscono anche che sono stati programmati interventi di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e abbattimenti di alberi in banchina stradale nel territorio del Comune.

La delimitazione della traversa interna di San Pierino è dal 1987 in gestione, per quanto riguarda la manutenzione del verde, al Comune di Fucecchio.

Gli interventi si andranno a sommare a quelli finanziati dal Decreto del Ministero dei Trasporti ed già eseguiti sulla Sp 60 Pesciatina e sulla Sp Romana-Lucchese nonché a quelli, di asfaltatura, risanamento, abbattimento piante, che negli ultimi anni sono stati eseguiti sulle viabilità segnalate (Sr 436, Sp 11, Sp 15, Sp 60 e Sp 111).

Al sindaco di Fucecchio gli uffici della Città Metropolitana di Firenze hanno confermato la disponibilità per concordare un incontro su eventuali altre necessità e tempistiche di intervento.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

