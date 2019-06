Nada a Poggio Imperiale, ritorna il Festival Piazze d'Armi e di Città

Quest’anno il Festival estivo Piazze d’Armi e di Città, promosso dal Comune di Poggibonsi e dalla Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena, giunge alla sua quindicesima edizione. All’interno del ricco programma che si svolge dal 13 al 30 giugno e che come sempre offre un’ampia panoramica di linguaggi artistici diversi che spaziano dalla musica, alla danza, al teatro passando per la street art, mercoledì 19 giugno Music Pool e Jazz Cocktail presentano il concerto di Nada, in questa occasione accompagnata dal chitarrista Andrea Mucciarelli.

Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, riprende quello che era il concerto del “Nada Trio”, un progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel.

Dalla loro unione nasce un disco che ottiene innumerevoli apprezzamenti seguiti da molti concerti in Italia e in Europa. Il progetto venne documentato da un Cd dal titolo “Nada Trio” che vince tra gli altri il Premio Tenco ed il premio Musicultura di Recanati e verrà poi distribuito nelle edicole da Olis e successivamente nella distribuzione tradizionale da “Storie di Note”. Dopo anni di concerti Nada, Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti nell’inverno del 2017 tornano in studio e registrano insieme un nuovo album “ Nada Trio: La Posa” distribuito da Warner con la produzione di Fausto Mesolella e Nada. E’ proprio alla fine delle registrazioni che scompare il grande Fausto Mesolella, il 30 marzo 2017.

In questo particolare concerto, Nada ripropone buona parte di questi due lavori musicali in cui è accompagnata da Andrea Mucciarelli, talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese. Lo spettacolo comprende brani come “Il porto di Livorno” (di Piero Ciampi), la popolare “Ma che freddo fa” grandi successi come “Amore disperato” “Il cuore è uno zingaro” “Ti stringerò” e classici della tradizione popolare come “Maremma” e “Malachianta”, fino alle canzoni di oggi (Guardami negli occhi, Luna in Piena e Senza un perché, colonna sonora di The Young Pope, e altre......) in cui oltre ad essere interprete Nada è anche autrice.

Info: Music Pool 055 240397 – www.eventimusicpool.it – info@eventimusicpool.it

Prevendite www.eventimusicpool.it - www.ticketone.it - Circuito regionale Box Office – 055 210804 - www.boxofficetoscana.it – Disco Shop Poggibonsi 0577.933311

Ufficio Stampa 055 240397

Posto unico € 17 – ridotto in prevendita € 14 + d.p.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi