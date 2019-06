A Prato ritardi nella raccolta porta a porta in alcune zone della città

lia Servizi Ambientali S.p.A. informa gli utenti di Prato residenti nelle zone di Mezzana, Soccorso e Zarini che, in concomitanza con il recente affidamento del servizio di raccolta “ porta a porta” ad un nuovo appaltatore, la raccolta sta subendo dei ritardi. Invitiamo gli utenti che hanno esposto i bidoncini con i materiali a non ritirarli finché la vuotatura degli stessi non sarà stata effettuata. Alia ha incaricato l’appaltatore di recuperare i ritardi, anche effettuando le vuotature entro il giorno successivo al normale calendario di raccolta. I tecnici stanno monitorando il servizio con l’impegno di normalizzarlo nel minor tempo possibile. Per qualsiasi informazione contattare il Call center di Alia ai numeri 800 888 333 ( gratuito da rete fissa) , oppure chiamando il 199 105 105 (da rete mobile, secondo i costi previsti dal proprio gestore telefonico) .

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.

