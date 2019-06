Prende i soldi degli anziani, avvocato amministratore di sostegno arrestata nel Senese

Un avvocato donna è stata arrestata ieri con l'accusa di aver portato via i fondi di anziani dei quali gestiva i conti come amministratore di sostegno, lasciandoli in indigenza e mascherando al giudice tutelare con false relazioni periodiche. Le indagini hanno fatto emergere che la professionista, con attività nella provincia di Siena, avrebbe addirittura in un caso creato un falso provvedimento del giudice tutelare per ottenere un finanziamento di 16mila euro che sarebbe andato a gravare sulle finanze della vittima del provvedimento. Già nel dicembre 2018 alla donna erano stati sequestrati preventivamente dalla guardia di finanza ben 55mila euro. Questa volta il sequestro è ammontato a 90mila euro.

