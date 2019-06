Picchia un uomo in un bar e aggredisce i carabinieri, arrestato

Un 27enne è stato arrestato a Cascina per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rissa e lesioni personali. Il giovane, di origini marocchine, era ubriaco quando si è scatenata una rissa con altri stranieri in un bar cascinese. Il 27enne e due connazionali hanno aggredito con calci e pugni un 42enne (anche lui marocchino) per futili motivi.

Sono intervenuti i carabinieri e il 27enne si è scagliato pure contro di loro. Ha lanciato uno sgabello contro i militari e poi ha opposto resistenza, mentre i carabinieri cercavano di riportarlo alla ragione. In seguito è stato bloccato e arrestato. Il 42enne ferito è stato portato a Cisanello per un trauma cranico; lievemente feriti anche i due militari.

