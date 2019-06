Scambio europeo sulle orme di Leonardo da Vinci, Arci cerca giovani nell'Empolese Valdelsa

Ancora pochi giorni per iscriversi allo scambio europeo giovanile del programma Erasmus + riservato a giovani italiani dai 13 ai 17 anni. Lo scambio, chiamato “Tu Vinci, You win!”.organizzato dall'Arci Empolese Valdelsa e finanziato dall'unione Europea, si svolgerà dal 6 al 12 luglio tra Castelfiorentino e Vinci in provincia di Firenze e prevede l'incontro tra 11 giovani italiani e altrettanti francesi dai 13 ai 17 anni

L'Arci Empolese Valdelsa infatti, a fine anno 2018, ha visto approvato dall'Europa il proprio progetto, nato dopo essere stati contattati dall'associazione francese “La ligue de l'enseignement Centre val de Loire”, con cui l'Arci a livello nazionale ha da tempo stretti contatti e con cui condivide intenti ed approcci

Lo scambio è infatti nato, come anche il titolo testimonia, per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo Da Vinci e per fare conoscere ai giovani italiani e francesi della Valle della Loira che condividono con noi una “paternità” leonardiana, l'arte, la cultura e soprattutto i luoghi che hanno caratterizzato l'infanzia di Leonardo.

Proprio sulle orme del genio di Vinci si snoda lo scambio che ha come obiettivo la valorizzazione del sentimento europeo e della fratellanza dei popoli nelle nuove generazioni: l'incontro e la conoscenza reciproca, anche attraverso modalità informali e laboratoriali, servirà a superare pregiudizi culturali, ad avvicinarsi, a comprendersi reciprocamente, contro visioni di odio e razzismo che sono drammaticamente presenti e che si cibano di ignoranza.

Inoltre sono previsti laboratori di creatività “leonardiana” dopo le visite al museo e alla Casa di Anchiano, oltre che ad un trekking immersi nelle campagne vinciane. Una giornata sarà inoltre dedicata alla visita delle bellezze architettoniche e storiche della città di Firenze. Lo scambio si svolgerà appunto dal 6 al 12 luglio prossimi e avrà come base logistica l'ostello di Castelfiorentino e il Circolo Arci “Puppino” di Castelfiorentino. La quota di iscrizione prevista è di € 50,00.

Per iscriversi è necessario scaricare i moduli di iscrizione che verranno pubblicati sul sito www.arciempolesevaldelsa.it e consegnarli a mano all'arci in Via Magolo,29 (1° piano) o inviarli via mail a info@arciempolesevaldelsa.it

Nel caso si superi il numero di 11 iscrizioni, l'associazione procederà ad una selezione di cui vi comunicheremo in seguito date e modalità. I giovani selezionati si impegneranno a seguire incontri formativi che si svolgeranno nei mesi precedenti allo scambio.

Per informazioni è possibile chiamare Arci Empolese Valdelsa 057180516 o scrivere a: info@arciempolesevaldelsa.it

