Solidarietà e sanità, donati nuovi macchinari al San Giovanni di Dio

Saranno presenti anche l’assessore regionale alla salute Stefania Saccardi e i sindaci di Scandicci, Sandro Fallani, e di Lastra a Signa, Angela Bagni,insieme al direttore generale Paolo Morello Marchese, alla conferenza stampa in occasione della donazione da parte del “Mercatino dei Ragazzi di Scandicci” di nuove strumentazioni che andranno a potenziare le cure per la calcolosi urinaria nell’ospedale San Giovanni di Dio. L’associazione, di cui è presidente Piergiorgio Finocchietti, anche quest’anno ha pensato a potenziare il presidio ospedaliero di “Torregalli” di cui è direttore Simone Naldini; in particolare i fondi raccolti hanno dotato di nuove e moderne strumentazioni il reparto di urologia diretto dal dottor Roberto Giacomobono che opera nell’ambito della struttura complessa diretta dal dottor Niceta Stomaci, e coordinato dalla dottoressa Simona Gozzini, per quanto riguarda l’ambito infermieristico.

Sarà presente anche Padre Ghilardi.

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze