Stop alla plastica monouso in uffici e impianti a Larderello

La scorsa settimana, in concomitanza con la Giornata mondiale dell’ambiente, Enel ha avviato il percorso verso l’eliminazione dell’utilizzo di plastica monouso negli uffici amministrativi e impianti produttivi. Il progetto conta sul coinvolgimento dei circa 26 mila dipendenti dell’azienda in Italia, anticipando così l’applicazione della direttiva europea che prevede il bando della plastica monouso entro il 2021.

Il percorso è stato avviato anche presso la sede e gli impianti Enel Green Power di Larderello e, durante l’Enel Day 2019 dedicato ai dipendenti della Geotermia come appuntamento annuale interno per fare il punto sull’attività svolta e sui progetti in corso, tutte le stoviglie e i materiali utilizzati erano biodegradabili senza alcun ricorso alla plastica usa e getta. Durante la giornata, peraltro, oltre all’approfondimento fatto dal responsabile Geotermia Luigi Parisi in merito al costante percorso di sviluppo delle rinnovabili in Italia e nel mondo da parte di Enel Green Power, un’attenzione particolare è stata dedicata al tema della sicurezza, con particolare riferimento ai concetti di salute e del “prendersi cura” grazie ad un originale ed efficace intervento del responsabile sicurezza di Enel Green Power Paolo Dughera che ha coinvolto numerosi dipendenti con attività interattive e partecipate, così come molto dinamici sono stati gli workshop dedicati ai temi di digitalizzazione e sostenibilità.

Complessivamente, l’iniziativa di eliminazione della plastica in Italia permetterà di ridurre il consumo di circa 128 tonnellate di plastica l’anno, pari a 246 tonnellate di CO2, con un risparmio di acqua per 5548 metri cubi l’anno e 2,6 GWh di energia l’anno. In media un dipendente consuma tra i 4 e i 6 chili di plastica l’anno. In particolare, verranno eliminate bottiglie di plastica monouso vendute nei bar, punti ristoro, così come i bicchieri nei distributori automatici e le confezioni alimentari.

Per favorire l’abbandono della plastica ogni dipendente sta ricevendo una borraccia a cui seguirà la graduale sostituzione, in tutte le sedi del Gruppo presenti sul territorio, degli oggetti in plastica monouso con materiali riciclabili o biodegradabili come carta e alluminio. Il processo avviato da Enel verrà esteso anche ai fornitori attraverso l’eliminazione dell’utilizzo della plastica monouso per gli imballaggi, con l’obiettivo di essere totalmente “plastic free”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pomarance