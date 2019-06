Tempo Reale per Secret Florence tra musica, scienza e tecnica

Per Secret Florence, giovedì 13 giugno, h. 18.00 – 19.00 al Planetario / Fondazione Scienza e Tecnica, Tempo Realepresenta Paesaggio Notte / Werner Dafeldecker una proposta musicale sperimentale in un contesto anticonvenzionale prepara il pubblico a una fruizione immersiva in relazione alle immagini in movimento del planetario. É così che un luogo originale di Firenze e con una precisa identità viene fruito e vissuto in maniera innovativa, sfruttando una proposta musicale che esprime logiche creative diverse e varietà stilistica ed estetica.

In chiusura sabato 15 giugno, dalle h. 17 Tempo Reale in collaborazione con la Fondazione Michelucci riscopre con una visita guidata gli spazi della meravigliosa architettura della Chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada per poi animarli di suoni con una nuova produzione per Secret Florence “Il silenzio è il canto più perfetto” un’ opera elettroacustica collettiva in cui la musica, insieme alla voce narrante di Sandro Carotti, si relaziona con brani di eremiti sul tema del silenzio, a seguire l’opera del grande artista francese Yves Klein Symphony Monotone – Silence: per l’occasione i musicisti del Tempo Reale Electroacoustic Ensemble insieme a Minus presentano una versione per dieci sintetizzatori, mai realizzata fino ad ora.

Giovedì 13 giugno | ore 18.00 – 19.00

Planetario / Fondazione Scienza e Tecnica

TEMPO REALE / musica elettronica

PAESAGGIO NOTTE / WERNER DAFELDECKER

TRK. Sound Club

Posti limitati, biglietto 5 euro

Prenotazioni: prenotazioni@temporeale.it

Sabato 15 giugno

Chiesa dell’Autostrada del Sole

ore 17.00

VISITA GUIDATA a cura di Fondazione Giovanni Michelucci

ore 18.00

TEMPO REALE / musica

MONOTON-SILENCE

Tempo Reale Electroacoustic Ensemble, Minus, Sandro Carotti

Il silenzio è il canto più perfetto, reading con musica

Yves Klein, Symphonie Monoton-Silence

Biglietto visita + concerto 10 euro

Prenotazioni: prenotazioni@temporeale.it

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino