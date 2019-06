Tinaia e Serravalle senz'acqua, riparazione in corso a Empoli

Acque SpA comunica che a causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione nel Comune di Empoli, verificatosi questa mattina, mercoledì 12 giugno, è attualmente in corso un’interruzione idrica nelle vie Adda, Falcone e Borsellino, Dalla Chiesa, Guido Rossa e in via delle Olimpiadi, nel tratto compreso tra via della Tinaia e via Adda. Contemporaneamente si stanno verificando cali di pressione in località Tinaia.

I tecnici, giunti tempestivamente sul posto, hanno già individuato le cause del guasto e stanno adesso procedendo all’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 15, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa

