Triciclo rubato a un invalido, dagli orti sociali di Santa Croce una raccolta fondi di sostegno

Gli ortisti assegnatari degli orti sociali di Santa Croce sull’Arno esprimono il proprio rammarico per il furto perpetrato ai danni del loro collega invalido Ermanno, al quale è stato rubato il triciclo che gli permetteva di potersi muovere in autonomia ed usufruire dei rapporti sociali e familiari. Esprimono la propria solidarietà ad Ermanno ed alla sua famiglia. Aderiscono all’iniziativa del Comitato di Gestione degli Orti Sociali, promuovendo una raccolta fondi per contribuire alla sostituzione del mezzo rubato, invitando i singoli e le Associazioni che vogliano aderire a fare riferimento all’AUSER 0571 360486, ai Donatori di Sangue Fratres 3384292132 Katia e Giovanni per il gruppo ortisti 3471883204.

