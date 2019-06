Alla band fiorentina Violet Blend il Premio discografico ET per Sanremo Rock

La band fiorentina Violet Blend si aggiudica il Premio ET Music della 32' Edizione di Sanremo Rock.

Alla band, capitanata da Giada Celeste Chelli, è stato assegnato il prestigioso Premio della casa discografica ET – Team, fondata dal produttore Ettore Diliberto.

ET – Team – Produzioni Discografiche è una casa di produzione musicale riconosciuta tra le più importanti del territorio italiano ed internazionale, la ET collabora con le case di edizione e distribuzione fisica e digitale Aereostella e Self e con i celeberrimi Abbey Road Studios di Londra. Ettore Diliberto è inoltre ideatore e promotore de La Notte delle Chitarre, evento di culto che da anni riunisce i più grandi chitarristi italiani ed internazionali sullo stesso palco, da Steff Burns (Vasco) a Federico Poggipollini (Ligabue), da Alberto Radius (Lucio Dalla) a Matt Backer (Elton John).

Il Premio ET vedrà la nascita di Emersione, una compilation degli artisti più meritevoli di Sanremo Rock che sarà distribuita digitalmente e fisicamente nei migliori store musicali, da Feltrinelli fino a Mondadori.

I Violet Blend si aggiudicano la grande opportunità di lavorare col produttore Ettore Diliberto e di entrare a far parte di Emersione e della meravigliosa realtà di ET – Team.

Fonte: Ufficio Stampa

