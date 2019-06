Annullato il concerto di Ara Malikian, si è infortunato scendendo dall'aereo

Gli organizzatori del Numeri Primi Pisa Festival comunicano l’annullamento del concerto di Ara Malikian, in programma Pisa il prossimo 3 luglio, in Piazza dei Cavalieri. A causa di una caduta dalla scaletta dell'aereo in Costa Rica, il violinista Ara Malikian ha riportato un brutto infortunio alla spalla destra, con la necessità di un intervento chirurgico che lo terrà lontano dal palcoscenico per almeno due mesi. La produzione ha quindi annullato la data pisana.

Rimborso biglietti

Chi ha acquistato il biglietto online riceverà automaticamente il rimborso sul conto della carta di credito utilizzata per l'acquisto. In caso di acquisto nei negozi, sarà necessario recarsi presso il punto vendita, riportando i biglietti integri e leggibili, entro e non oltre martedì 30/07/19.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

