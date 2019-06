Assegnati i premi AGESC del Conservatorio SS.ma Annunziata di Empoli

Grande festa, venerdi 7 giugno, all'annuale cerimonia di assegnazione dei Premi Agesc del Conservatorio SS.ma Annunziata, manifestazione che tradizionalmente conclude l'anno scolastico con premiazioni e con la rassegna delle attività più significative svolte dagli studenti dello storico Istituto Empolese. La kermesse si è svolta presso il cinema La Perla di Empoli, alla presenza del Consiglio Agesc, capitanato da Giovanna Cortese e Alessandro Gori, del corpo docente guidato dal preside Aido Fattori e delle famiglie degli studenti.

Momento clou, la consegna dei premi Fedeltà Gold assegnati a coloro che hanno svolto l'intero percorso scolastico, dalla prima elementare alla quinta Liceo, nella Scuola di via Chiara. I vincitori sono risultati Agliardi Lorenzo, Cioni Francesca, Lastrucci Giovanni, Macchi Diletta, Mugnaini Emma, Rocetes Kimberly e Terreni Alessia. A seguire il premio "Suor Amata", assegnato a Suor Bernadetta Marra per essere stata da sempre a fianco dell'illustre consorella, preside del Conservatorio per oltre trent'anni. Il premio "Una Vita nella Scuola" è stato assegnato ad Alessandro Gori e Luca Freschi per la loro ultraventennale opera svolta al servizio dell'Istituto.

Altri premi e riconoscimenti sono andati ai vincitori dei tornei sportivi, ai bambini della Primaria che si sono cimentati in prove grafiche e di composizione e ai ragazzi che hanno frequentato l'Istituto dalla prima elementare alla terza media o dalla prima media alla quinta liceo. Durante la cerimonia sono stati esposti dai docenti i progetti più significativi per i vari ordini di scuola, primaria, secondaria di primo grado, Liceo Linguistico Europeo e Scientifico bilingue. Insegnanti, Studenti e Genitori hanno così potuto condividere ed apprezzare l'indiscussa qualità dell'opera educativa e didattica che fa del Conservatorio SS.ma Annunziata un autentico punto di riferimento nel panorama scolastico del nostro territorio.

Di seguito l'elenco dei vincitori suddivisi per categoria:

Premio "Suor Amata" Suor Bernadetta Marra Premio "Una Vita nella Scuola" Alessandro Gori e Luca Freschi Premio Fedeltà Gold Agliardi Lorenzo, Cioni Francesca, Lastrucci Giovanni, Macchi Diletta, Mugnaini Emma, Rocetes Kimberly e Terreni Alessia Premio Fedeltà Senior Emma Beduini, Eleonora Boldrini, Umberto Nuti, Sofia Ricci, Angelica Tinghi, Eugenia Tinghi, Filippo Vaselli Premio Fedeltà Junior Alessia Altini, Carlo Antonini, Elektra Bagnoli, Giovanni Bianchi, Benedetta Bochicchio, Urmila Ceni, Francesco Conti, Niccolò Geniotal, Giovanni Luca Giraldi, Lorenzo Lapo Lemmi, Vittoria Papini, Ruby Parrini Premio AGESC "Scuola Primaria" Primi Classificati: Eva Dainelli, Gregorio Radesca,Wang Haoyu Iacopo, Tommaso Graniglia, Emma Pampaloni, Gianmarco Santi, Aurora Grazzini Secondi Classificati: Emanuele Peruzzi, Stella Bini, Emma Marani Pedrini, Dora Profeti, Gianmarco Santi, Lorenzo Pagliai, Jimmy Jiang Jin Chao Tornei Sportivi Primaria PALLA RILANCIATA , vincitrice classe 5° Medie BASKET, vincitrice classe 2°; PALLAVOLO vincitrice classe 3°; PING PONG , vince Guido Rossi; DODGEBALL , vince classe 2° Liceo PING PONG, vince Luca Tschabuschnig; PALLAVOLO, vince cl. 5°; BASKET , vince cl. 4°; CALCETTO E PALLAVOLO, vince classe 5° Progetti "Un Poster per la Pace" Giulia Jiang "Investire in Democrazia" Lapo Lemmi e Giorgia Morelli "HighSchool Game" Classe 4° Liceo Scientifico "Doppio Diploma DSDII Spraghdiplom" Lorenzo Agliardi, Francesca Cioni, Diletta Macchi, Emma Mugnaini, Umberto Nuti, Sofia Ricci, Kimberly Rocetes, Maria Elisabetta Stampa, Alessia Terreni, Angelica Tinghi, Eugenia Tinghi

Fonte: Ufficio Stampa

