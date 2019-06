Una squadra dei vigili del fuoco di Portoferraio è intervenuta in località Enfola per soccorrere una persona caduta su un sentiero accidentato, rimasta ferita ad una gamba. La persona, una donna, partecipava ad una escursione. È stata stabilizzata, collocata su una barella e verricellata a bordo dell'elicottero Pegaso del 118 per essere poi portata in ospedale.

