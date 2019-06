Calcio per tutti, tre associazioni giocano alla Catena

Sabato 15 giugno alle 17 al campino della frazione di Catena a San Miniato si svolgerà un triangolare di calcetto fra le squadre Calciando Insieme, Bellaria Pontedera e Un calcio x tutti. La manifestazione è organizzata dal circolo Arci La Catena in collaborazione con l’associazione Calciando Insieme e avrà anche il patrocinio del comune di san miniato e l’aiuto di Sport e solidarietà San Miniato.

Il calcio di inizio sarà dato alle 17 , a fine manifestazione ci saranno le premiazioni a cui presenzierà il sindaco di San Miniato Simone Giglioli in una delle prime uscite pubbliche, dopo le premiazioni ci sarà un giro pizza aperto a tutti .

Le tre associazioni coinvolte sono nate per inserire i ragazzi con disabilità cognitive nel mondo dello sport e allo stesso tempo dare un po' di aiuto alle famiglie che quotidianamente devono convivere con realtà diverse dalla quotidianità di ogni giorno.

I ragazzi che partecipano al torneo sono tutti tesserati e si allenano con regolarità, partecipando anche a dei campionati di quarta categoria regolamentati dalla federazione calcio Figc. La manifestazione, giunta alla terza edizione, sta diventando un appuntamento fisso di questo periodo.

Gli organizzatori contano sulla partecipazione di un pubblico numeroso e caloroso, per aiutare i ragazzi a crescere in modo sano apprendendo dallo sport tutti quei valori e quelle regole che servono per avere una vita più normale.

