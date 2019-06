Campionati italiani assoluti e Juniores di Rieti, grandi risultati per la Toscana Atletica Empoli

Una tre giorni ricca di soddisfazioni quella del 7-8-9 Giugno ai campionati italiani assoluti e Juniores di Rieti, per la Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti, che ha preso parte a ben 18 gare, di cui 17 individuali ed una staffetta.

Tra i risultati migliori, certamente quello di Elena Varriale, prima nel lancio del disco promesse, con 47.90. L’atleta empolese partiva con i favori del pronostico ed ha confermato di essere la migliore in Italia nella sua categoria. Medaglia di bronzo per Alessia Bylykbashi, nel salto in lungo promesse, che per l'ennesima volta oltre i 6 metri chiude con 6.03 al sesto salto atterrando a soli 4 cm dal secondo posto; Grande gara anche per Caterina Ingretolli che nel lancio del disco juniores prima fa il primato personale in qualificazione con 39,57, qualificandosi per la finale, e poi addirittura lo migliora in finale superando la soglia dei 40m e con la misura di 40,31 e ottenendo il 5° posto. Quinto posto anche per la staffetta 4x100 juniores composta da Giada Spissu, Elettra Salvadori, Camilla Sarti e Elisa Bruscoli con l'ottimo tempo di 48.28. Stesso weekend a campi Bisenzio, gran risultato di Claudia Politi, vice campione italiana UISP sui 100 con 12.82.

Grande prova anche di Ruhi Caciagli sui 100 con 13.94.

Ai campionati nazionali Uisp, ha preso parte anche la categoria Cadetti, con Eleonora Matteucci terza negli 80mt con 10.47 e sesta nel lungo con 4.76, Matilde Carboncini seconda nel lungo con 5.15 e quarta nei 300mt con 44.93 e Martina Gelain quarta nel lungo con 4.83.

Fonte: Toscana Atletica Empoli

Tutte le notizie di Atletica