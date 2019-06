Campo scuola sulla Protezione civile a Coeli Aula di Empoli

Un campo scuola per ragazzi da 14 a 16 anni su un tema quantomai importante: la Protezione Civile. E' l'iniziativa promossa dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie e dal Dipartimento di Protezione Civile e raccolta dalla Misericordia di Empoli che la propone per il periodo che va dal dal 1 al 7 luglio prossimi. La sede del camp sarà Coeli Aula ed i ragazzi saranno sensibilizzati su un tema così importante con lezioni ed esercitazioni. Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria della Misericordia allo 05717255

Fonte: Misericordia di Empoli

