Centrodestra ritorna tra i banchi dell'opposizione a Capraia e Limite, si presentano gli eletti

"Profonda emozione quella provata da noi neo eletti consiglieri del centro destra per Capraia e Limite, alla quale va sommandosi l'orgoglio per la presenza dopo un'assenza dal municipio per un intero quinquennio.

Nicolò Tani rappresenta i nostri valori in qualità di capogruppo (candidato sindaco uscente), che rappresentano quel 23,89% (fonte Ministero dell'interno) di una cittadinanza che, come confermato nel suo discorso inaugurale, chiede a gran voce una garanzia sugli impegni presi in campagna elettorale.

Ad accompagnarlo in questo percorso troviamo Manuel Razzuoli (primo eletto per maggior numero di preferenze), studente agli sgoccioli dell'ultimo anno presso l'istituto tecnico geometri che rappresenta l'animo giovanile (classe 1999) e semplice di un gruppo rinnovato, e me stesso, Emanuel Di Mauro, poliziotto penitenziario di professione. Metterò a disposizione la mia esperienza professionale in ambito della sicurezza a tutela della comunità.

La nostra sarà un'opposizione all'insegna del buon andamento delle procedure, di garanzia dell'ordine democratico delle istituzioni , di rispetto nei confronti dei colleghi degli altri gruppi consiliari, supporto al lavoro della giunta appena insidiatasi ed assenza di ostruzionismo politico infondato".

Emanuel Di Mauro, Capraia e Limite Viva - Centrodestra per Capraia e Limite

