Consiglio comunale, due donne al posto di Masini e Arrigoni. Di Vita cede il seggio

Sarà un consiglio comunale ancora più “rosa” di quello che era uscito dalle urne del 26 maggio scorso. Sabato 15 giugno, alle ore 10,30, la cerimonia di insediamento vedrà sedersi sugli scranni 9 uomini e 7 donne, queste ultime tutte sui banchi della maggioranza.

Il contributo aggiuntivo rispetto all’esito del voto lo darà il Partito Democratico, poiché i neoconsiglieri Jacopo Arrigoni e Jacopo Masini, nominati entrambi assessori, lasceranno il posto rispettivamente a Daniella Langneble Mawulom e Federica Ceccherini. Il primo dei non eletti del PD infatti, l’ex assessore Piero Di Vita, ha deciso di rinunciare al subentro che gli spettava di diritto, perché “è venuto il momento di dare spazio alle nuove generazioni, è l’occasione giusta per queste ragazze e ragazzi di prendere consapevolezza del funzionamento della pubblica amministrazione e contribuire in modo attivo al futuro del nostro territorio”.

Questo quindi, salvo eventuali novità e rinunce dell’ultimo minuto, l’elenco dei consiglieri comunali che risultano eletti e che si insedieranno il prossimo 15 giugno:

MAGGIORANZA - liste a sostegno di Giacomo Cucini, 12 consiglieri

Sarà Certaldo con Giacomo Cucini, 2 consiglieri (in ordine di preferenze ottenute): Lido Orsi, Elisa Bartalini (che prende il posto di Benedetta Bagni, nominata assessore).

Partito Democratico, 10 consiglieri: Elia Cinci, Giuseppe Lombardo, Romina Renzi, Cristina Scardigli, Elia Bracali, Simone Scardigli, Arianna Migliorini, Loriana Giovannoni, Daniella Langneble Mawulom, Federica Ceccherini.

OPPOSIZIONE, 4 consiglieri provenienti tutti dalle liste a sostegno del candidato sindaco Damiano Baldini:

Damiano Baldini, consigliere comunale, in qualità di candidato sindaco non eletto.

Lega Salvini Premier, 3 consiglieri: Eliseo Palazzo, Stefano Giannoni, Emmanuele Nencini.

La seduta verrà trasmessa come di consueto in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Certaldohttps://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Per consentire di seguire la seduta in loco sarà invece allestito un maxi schermo nella Sala delle riunioni adiacente la Sala consiliare

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

