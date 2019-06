Consiglio comunale Empoli, si nominano presidente e vice

La prima seduta del Consiglio Comunale di Empoli del nuovo mandato amministrativo, dopo le elezioni comunali del 26 maggio scorso, vedrà alcuni momenti importanti e solenni.

L’appuntamento è per sabato 15 giugno, alle 10, nella sala consiliare del palazzo comunale di Via Giuseppe del Papa, 41.

Come primo punto all’ordine del giorno ci sarà l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali.

Il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze – cosiddetto ‘consigliere anziano’ – assumerà la presidenza dell’assemblea per procedere alla convalida degli eletti in consiglio e alla surroga di tre consiglieri che si sono dimessi in quanto hanno assunto l’incarico di assessori comunali dopo la nomina della giunta da parte del sindaco.

L'ingresso in giunta di un consigliere eletto nel PD (Fabio Barsottini), e di due consiglieri eletti nella lista Questa è Empoli (Antonio Ponzo Pellegrini e Adolfo Bellucci), ha lasciato spazio a tre consigliere: Simona Cioni (PD) e a Maria Cira D'Antuono e Chiara Pagni (Questa è Empoli).

Durante la seduta si procederà alla elezione del presidente del Consiglio Comunale, a seguire quella del vicepresidente. Quindi seguirà il giuramento sulla Costituzione della Repubblica Italiana del sindaco Brenda Barnini di fronte all’assemblea.

La scaletta prevede la designazione dei gruppi e dei capigruppo consiliari e la comunicazione del sindaco sulla nomina degli assessori e del vice sindaco. Ultimo passaggio la nomina della commissione elettorale comunale.

Il Consiglio Comunale di Empoli è composto da 24 consiglieri più il sindaco che ne fa parte di diritto: sono 15 consiglieri maschi, 9 femmine oltre al ‘primo cittadino’. L’età media è di 38 anni e mezzo.

Questo, salvo eventuali novità e rinunce dell’ultimo minuto, l’elenco dei consiglieri comunali che risultano eletti e che si insedieranno il prossimo 15 giugno:

MAGGIORANZA - liste a sostegno di Brenda Barnini, 15 consiglieri

Partito Democratico, 11 consiglieri (in ordine di preferenze ottenute):

1) Alessio Mantellassi

2) Viola Rovai

3) Sara Fluvi

4) Simone Falorni

5) Laura Mannucci

6) Athos Bagnoli

7) Rossano Ramazzotti

8) Roberto Iallorenzi

9) Luciano Giacomelli

10) Roberto Caporaso

11) Simona Cioni

Questa è Empoli, 4 consiglieri (in ordine di preferenze ottenute):

1) Lorenzo Ancillotti

2) Andrea Faraoni

3) Maria Cira D'Antuono

4) Chiara Pagni

OPPOSIZIONE, 9 consiglieri

Liste a sostegno del candidato sindaco Andrea Poggianti

Andrea Poggianti, consigliere comunale, in qualità di candidato sindaco non eletto.

Fratelli d’Italia- Unione di Centro - Popoli della Famiglia, 1 consigliere

1) Federico Pavese

Lega Salvini Premier, 3 consiglieri (in ordine di preferenze ottenute):

1) Andrea Picchielli

2) Vittorio Battini

3) Gabriele Chiavacci

Liste a sostegno del candidato sindaco Beatrice Cioni

Beatrice Cioni, consigliere comunale, in qualità di candidato sindaco non eletto.

Fabrica Comune Empoli

1) Leonardo Masi

Liste a sostegno del candidato sindaco Anna Baldi

Anna Baldi, consigliere comunale, in qualità di candidato sindaco non eletto.

Movimento 5 Stelle

1) Simona di Rosa

Tutte le altre liste e gli altri candidati sindaco non hanno ottenuto la cifra elettorale sufficiente per essere eletti in consiglio comunale.

Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta consiliare in streaming video con link dalla home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli