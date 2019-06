Cuccioli di pastore maremmano sequestrati, il Comune di Livorno cerca affidatari

Due cuccioli di pastore maremmano sono stati sequestrati questa mattina, giovedì 13 giugno, dalla Polizia municipale. Si tratta di due maschietti di circa 50 giorni che sono stati momentaneamente affidati ad uno dei canili convenzionati con il Comune di Livorno. In attesa di richieste di adozione si cercano persone generose che siano disposte a prenderli in affidamento temporaneo per evitargli la permanenza in canile.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio Diritti Animali, via Pollastrini n. 5 (3° piano). E-mail:animali@comune.livorno.it, telefono 0586 820349 / 820359 lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Oppure chiamare il numero 3393575738