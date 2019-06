Don Milani e il mondo del lavoro: presentazione all'Unifi della nuova edizione del libro

A due anni dalla visita e dalla storica preghiera di Papa Francesco a Barbiana viene per la prima volta presentato a Firenze il libro: "Quel filo testo tra Fiesole e Barbiana: don Milano e il mondo del lavoro", pubblicazione a più voci a cura di Francesco Lauria, realizzata da Edizioni Lavoro, giunta, in pochi mesi, alla seconda edizione.

Al centro del volume, frutto della collaborazione con la Fondazione Don Lorenzo Milani e pensato in ricordo di Michele Gesualdi, il rapporto tra scuola, lavoro e sindacato nella visione e pratica del priore di Barbiana e il racconto di un filo collettivo tra la collina del Monte Giovi e la scuola di formazione per sindacalisti che sorge non distante, tra Firenze e Fiesole.

L'iniziativa di presentazione si svolgerà presso l'Università di Firenze, mercoledì 19 giugno 2019 dalle ore 16:30 nel Plesso Via G. Capponi N°9 (Aula N°8).

Prenderanno parte all'incontro: Giancarlo Carotti Presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani, Franca Alacevich, professore ordinario di sociologia dei processi economici e del lavoro per l'ateneo fiorentino, Francesco Lauria, curatore del libro, Beppe Matulli Presidente dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e collaboratore della scuola di Barbiana nella preparazione di Lettera a una professoressa, Agostino Burberi ex sindacalista ed allievo di Don Lorenzo Milani, Luigi Lama del Centro Studi Cisl di Fiesole, Sandra Gesualdi della Fondazione Don Lorenzo Milani.

I lavori, coordinati dal giornalista "milaniano" Mario Lancisi, verranno conclusi da Roberto Pistonina segretario generale della Cisl Firenze Prato, promotrice dell'evento insieme alla Fondazione Don Lorenzo Milani e al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze.

Per informazioni si vedano il volantino allegato con il programma completo e il blog del libro: www.fiesolebarbiana.blogspot.com

Per l'acquisto del libro: http://www.edizionilavoro.it/catalogo/saggistica/quel-filo-teso-tra-fiesole-e-barbiana

Fonte: Ufficio stampa

