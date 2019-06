Ed Sheeran a Firenze, ci sarà anche Medici Senza Frontiere

Medici Senza Frontiere (MSF) partecipa al tour italiano di Ed Sheeran, il 14 giugno all’Ippodromo del Visarno di Firenze, il 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano, con una mostra unica sul lavoro dell’organizzazione medico umanitaria in tutto il mondo.

“Ho invitato MSF al mio tour per mostrare l’assistenza medico-umanitaria che offre nei contesti più pericolosi e più remoti del mondo” racconta Ed Sheeran “Dedicate un attimo del vostro tempo per conoscere MSF e i suoi operatori e aiutate a salvare vite supportando il loro lavoro”.

“Siamo molto felici di partecipare al tour di Ed Sheeran in Italia. È un’opportunità preziosa per un’organizzazione che offre cure mediche gratuite grazie al contributo di tanti donatori privati, persone che credono e sostengono il nostro lavoro. Ma è anche un’occasione importante per far conoscere e raccontare quello che facciamo in oltre 70 paesi al mondo “sottolinea Annalaura Anselmi, direttore della raccolta fondi di MSF Italia”. Attraverso una mostra originale e in una sede insolita, proveremo a ricreare i contesti in cui operiamo e a raccontare l'azione medico umanitaria dei nostri operatori sul campo”.

La mostra sarà allestita all’ingresso principale delle strutture, con due tende da campo che MSF usa per fornire assistenza medica alle persone vittime di conflitti, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. La mostra è composta da fotografie, video e visori con realtà aumentata che mostrano MSF a lavoro in diversi contesti nel mondo. I visitatori potranno incontrare e parlare con lo staff di MSF che racconterà l'azione medica in contesti di emergenza e in zone di conflitto.

La mostra sarà visitabile dall’orario di apertura delle porte fino all’inizio del concerto.

Presso gli stand con merchandising ufficiale, saranno disponibili magliette MSF realizzate per l’occasione insieme ad Ed Sheeran. Il ricavato sarà completamente devoluto ad MSF.

In passato, Ed Sheeran si era esibito in una tenda di MSF al Festival Glastonbury del 2011.

Quest’anno, per il tour dell’album Divide premiato ai Grammy, diventato già il più grande tour del mondo, il musicista inglese ha deciso di collaborare ancora una volta con MSF nei suoi 35 concerti in stadi e festival in giro per l’Europa.

MSF ha anche collaborato con successo ai tour dei Muse e di Florence and The Machine.

Medici Senza Frontiere (MSF) è un'organizzazione medico-umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso medico in più di 70 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.

Fonte: Ufficio stampa

