Un italiano 41enne nel pomeriggio di ieri, 12 giugno, è stato arrestato dai carabinieri a Pontedera. L'uomo era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio, ma è stato sorpreso all’interno di un bar, senza un giustificato motivo.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.

Tutte le notizie di Pontedera