Festa mondiale del donatore di sangue anche a Pontedera e Volterra

In occasione della festa mondiale del donatore di sangue, i centri trasfusionali invitano tutti i cittadini a donare, in particolare in estate, quando il bisogno è maggiore. Anche i centri trasfusionali di Pontedera e Volterra, diretti dal dott. Fabrizio Niglio, festeggeranno i donatori accogliendone, con il massimo impegno, il dono.

Il 14 giugno, a Pontedera si potrà donare plasma fino alle ore 15.00 e il sangue fino alle 11.00, anche a Volterra i donatori troveranno la massima disponibilità da parte degli operatori, inoltre a Pontedera sarà possibile donare anche domenica 23 giugno. Negli ospedali il sangue è una necessità quotidiana, ogni volta che si verifica una carenza di sangue, diventa più complessa l’attività sanitaria quotidiana come interventi chirurgici, pronto soccorso, terapie oncologiche e molto altro. Altrettanto importante è la donazione del plasma, necessario ai pazienti che vanno incontro a interventi al cuore, nelle emergenze emorragiche del pronto soccorso, per i pazienti in terapia intensiva, o ancora per la produzione di molti farmaci salvavita, come i fattori della coagulazione o le immunoglobuline. Vista la coincidenza con il periodo estivo il dono diventa ancora più importante e quindi vi chiediamo di partecipare numerosi.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera