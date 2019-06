Fiorella Mannoia in concerto: Personale Tour raddoppia l'appuntamento a Firenze

Si aggiunge una nuova data il 19 ottobre al Teatro Verdi di Firenze al “PERSONALE TOUR” di FIORELLA MANNOIA, il tour che la vede protagonista sui palchi dei maggiori teatri italiani e di alcune delle più suggestive e magiche location estive della penisola per presentare dal vivo i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico “PERSONALE” e i suoi maggiori successi.

I biglietti per la nuova data del tour e per tutte le altre date sono disponibili sul sito di TicketOne.it.

Con il “PERSONALE TOUR” Fiorella presenta al pubblico il suo ultimo album di inediti “PERSONALE”.

Composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, il disco è anche – come dichiara l’artista – una «piccola e umile “personale”», da cui il titolo. A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l’artista ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.

Queste le date di “PERSONALE TOUR”, prodotto e organizzato da Friends & Partners (calendario in aggiornamento):

7 maggio al Teatro Verdi di Firenze

8 maggio al Teatro Regio Parma

11 maggio all’Auditorium Del Lingotto di Torino

12 maggio al Gran Teatro Morato di Brescia

14 maggio al Teatro Degli Arcimboldi di Milano

15 maggio all’ Europauditorium di Bologna

17 maggio al Politeama Rossetti di Trieste

18 maggio al Gran Teatro Geox di Padova

20 maggio al Nuovo Teatro Carisport di Cesena

23 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma

25 maggio al Teatro Team di Bari

27 maggio al Teatro Augusteo di Napoli

8 luglio al Teatro Romano di Verona (Festival Verona Folk)

11 luglio all’Arena Derthona di Tortona (Alessandria)

13 luglio al Castello Sforzesco di Vigevano (Pavia)

16 luglio al Cortile del Belvedere di S. Leucio (Caserta)

21 luglio a Pontechianale (Cuneo) all’interno della rassegna Suoni del Monviso (inizio concerto ore 12.00)

22 luglio al Teatro Romano di Aosta (Festival Aosta Classica)

24 luglio alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine)

27 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (Rimini)

29 luglio alla Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma

3 agosto in Piazza Cattedrale a Oristano (Festival Dromos)

5 agosto all’Arena della Versilia di Cinquale (Massa Carrara)

6 agosto all’Arena Parco Centrale di Follonica (Grosseto)

8 agosto all’Arena B. Gigli di Porto Recanati (Macerata)

9 agosto al Teatro D’Annunzio di Pescara

11 agosto in Piazza Duomo a Lecce

13 agosto in Piazza XX Settembre a Rionero in Vulture (Potenza)

16 agosto in Piazza Libertà a Ragusa

17 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina)

19 agosto al Teatro Verdura di Palermo

22 agosto alla Summer Arena di Soverato (Catanzaro)

25 agosto al Fossato del Castello di Barletta (Bari)

5 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

3 ottobre al Teatro Degli Arcimboldi di Milano

5 ottobre al Teatro Colosseo di Torino

7 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli

10 ottobre al Gran Teatro PalaDianflex di Atena Lucana (Salerno)

15 ottobre al Teatro Carlo Felice di Genova

16 ottobre al Teatro Ponchielli di Cremona

18 ottobre al Teatro Verdi di Firenze

19 ottobre al Teatro Verdi di Firenze – NUOVA DATA

22 ottobre al Teatro Creberg di Bergamo

24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo

26 ottobre al Pala Congresssi di Lugano

27 ottobre all’ Europauditorium di Bologna

29 ottobre al Teatro Openjobmetis di Varese

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze