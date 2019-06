Giovani Imprenditori Cna, Giulia Biagioli nuova presidente. Empolese Valdelsa da record

Cambio della guardia alla guida dei Giovani Imprenditori di CNA Firenze Metropolitana: Giulia Biagioli, 36 anni, imprenditrice del settore alimentare, subentra alla Presidenza a Marco Tortora.

La successione avviene in un periodo delicato per l’imprenditoria giovanile della Città Metropolitana di Firenze, diminuita nell’ultimo anno del 4.1%, scontando andamenti negativi in alcuni dei settori più rappresentativi quali commercio (-2,9%), costruzioni (-10,1%) e manifatturiero (-8,6%).

L’Empolese Valdelsa ha un tasso di imprenditoria giovanile pari all’8%del totale di imprese attive nel suo territorio: il più alto dell’intera Città Metropolitana di Firenze. Nello specifico si tratta di 1.510 imprese: 479 a Empoli, 225 a Fucecchio, 197 a Castelfiorentino, 127 a Vinci, 119 a Certaldo, 99 a Cerreto Guidi, 84 a Montespertoli, 75 a Montelupo Fiorentino, 36 a Capraia e limite, 35 a Montaione, 34 a Gambassi Terme.

Fonte: Cna Firenze

