Buongiorno oggi ringrazio Lella Lella per questa ricetta molto golosa che mentre guardavo le foto avevo l'acquolina in bocca. Le girelle con crema e uvetta, buonissime da gustare per fare colazione la mattina o come spuntino quando prende un certo languorino a metà giornata, basta non esagerare.

Ringrazio Lella Lella non solo per la ricetta ma anche per la concessione delle foto, che mostrano la preparazione del dolce e il piatto finale.

Girelle con crema e uvetta

Ingredienti

250 ml di latte tiepido

12 gr di lievito di birra sbriciolato

80 gr di zucchero

60 gr di olio di semi di girasole

1 uovo

1 bustina di vanillina

½ buccia grattugiata di limone non trattato

500 gr di farina 00 e manitoba

Per la crema

1 uovo

50 gr di zucchero

15 gr di amido di mais

250 ml di latte caldo

1 pezzo di buccia di limone

100 gr di uvetta

Preparazione impasto:

prendete una ciotola capiente mettete il latte tiepido e poi il lievito di birra sbriciolato e mescolate fino a che non si scioglie e poi lo zucchero e mescolate di nuovo. Quando aggiungete un ingrediente mescolate sempre. Poi l’uovo, la vanillina e la buccia grattugiata di un limone. Aggiungete la farina un poco alla volta durante l’impasto e lavorare a lungo. Formate un panetto e mettetelo in una ciotola e copritelo e lasciate riposare per 30 minuti.

Preparazione per la crema:

in una casseruola mettete l’uovo e lo zucchero e amalgamate bene poi aggiungete il latte caldo e versateci sopra poco alla volta l’amido di mais e mettete un pezzo di buccia di limone, fate scaldare sul fuoco per fare addensare la crema e girate di continuo. Spegnete la fiamma e poi coprite con pellicola. Intanto avrete ammollato l’uvetta in acqua fredda.

Prendete il panetto che avete fatto riposare e stendetelo su un foglio di carta da forno con un matterello, ottenete una sfoglia di mezzo centimetro. Stendete sopra la crema e aggiungete l’uvetta bene strizzata (potete utilizzare anche le gocce di cioccolato). Arrotolate la sfoglia, tagliate il rotolo per formare le girelle. Sistemare le girelle su una teglia da forno coprire con pellicola e lasciatele lievitare per circa 1 ora. Poi mettetele in forno ventilato e preriscaldato a 170 gradi per 20 minuti.

Lella Lella

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.