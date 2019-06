Volti nuovi per la giunta Spinelli, a Fucecchio tre nuove entrate

È stata presentata oggi, giovedì 13 giugno, la nuova giunta comunale a Fucecchio. Tra novità e conferme il sindaco Alessio Spinelli ha mostrato la sua squadra con cui ripartirà dopo l'importante successo alle urne il 26 maggio.

Si parlava di conferme e ritroviamo Daniele Cei e Emma Donnini, mentre salutano Silvia Tarabugi, Alessio Sabatini e Antonella Gorgerino. Al loro posto Emiliano Lazzeretti, Fabio Gargani e Valentina Russoniello.

"Si comincia a lavorare anche se non abbiamo mai smesso. Ci siamo consultati con il Pd e le civiche e ho ritenuto opportuno trovare gente di fiducia a me vicine. Volevo persone professionali e competenti. Mi piacerebbe dedicare attenzione alle materie del centro storico e dare deleghe su quello a qualche consigliere, lo stesso dicasi per le pari opportunità o le Cerbaie o i gemellaggi con gli altri paesi europei" ha detto Spinelli.

Ecco le deleghe e una breve biografia

Emma Donnini - vice sindaco

Insegnante, 45 anni

Deleghe a educazione e scuola, politiche giovanili e formazione, sviluppo e politiche del lavoro.

Daniele Cei

Consulente marketing, 48 anni

Deleghe a cultura, turismo, Palio, organizzazione eventi istituzionali, valorizzazione memoria storica, comunicazione e innovazione tecnologica.

Fabio Gargani

Pediatra, 61 (consigliere delegato tra 2014 e 2019)

Deleghe a sport, protezione civile, polizia municipale, mobilità, personale, e bilancio e tributi.

Valentina Russoniello

Dipendente studio professionale, 34 anni (già nella segreteria del sindaco Spinelli)

Deleghe a marketing territoriale, attività produttive, commercio, tutela ambiente e agricoltura, caccia e pesca.

Emiliano Lazzeretti

Tecnico della prevenzione, 49 anni (ex presidente consulta volontariato)

Deleghe a welfare e sanità, associazionismo e volontariato, accoglienza e integrazione, educazione alla pace e cooperazione internazionale

Gianmarco Lotti

