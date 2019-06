Altri 5 anni di governo per Simona Rossetti, fuori Buti e Calugi per Costagli e Tanganelli

È tempo di scoprire le carte anche per Simona Rossetti, rieletta sindaco di Cerreto Guidi il 26 maggio scorso con il 65,58% dei voti. Durante la presentazione della giunta comunale al Consiglio, ecco le conferme e i volti nuovi che la accompagneranno per la durata del mandato.

Simona Rossetti: sindaco, urbanistica, lavori pubblici, bilancio, personale, affari generali, cultura, turismo.

Paolo Feri: vice sindaco e società partecipate, rapporti con il Consorzio, agricoltura, polizia municipale, tutela degli animali;

Mariangela Castagnoli: politiche sociali, società della salute, politiche abitative, accoglienza e integrazione, servizi per l’infanzia;

Moreno Costagli: protezione civile, educazione istruzione e formazione, sport, commercio e attività produttive, rapporti con la Città metropolitana;

Alessio Tanganelli, mobilità e sicurezza, ambiente e tutela e sviluppo integrato del territorio, sistemi informatici, manutenzione strade ed edifici pubblici, decoro urbano.

Rossetti mantiene a sé le deleghe più importanti (urbanistica, lavori pubblici, cultura e turismo). Serena Buti non è più vice sindaco e non figura più in giunta: prende il suo posto Paolo Feri, assessore uscente. Lascia anche Massimo Calugi, ex assessore all'ambiente. Le nuove entrate sono al maschile: Moreno Costagli a sport e commercio e Alessio Tanganelli all'ambiente e al decoro urbano. Costagli e Tanganelli erano candidati al Consiglio comunale per la lista unica a sostegno di Rossetti. Hanno raccolto rispettivamente 84 e 63 preferenze alle elezioni, risultando tra i più votati (superati però da Francesca Brotini a 264, Elena Prosperi a 147, Davide Toni a 139, Leonardo Giorni a 107 e Massimo Irrati a 100)

Elia Billero

