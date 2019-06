Il gruppo consiliare Sinistra Santa Croce si presenta

IL 12 giugno 2019 a Santa Croce sull’Arno si è insediato il consiglio comunale.

In quell’occasione abbiamo costituito un gruppo consiliare - “Sinistra Santa Croce” - composto da Elisa Bertelli, eletta nelle file della maggioranza della Sindaca Giulia Deidda e membro della giunta che la accompagnerà in questo suo secondo mandato.

Intendiamo rappresentare quella parte di elettorato che ha sostenuto la candidatura di Elisa Bertelli e di Matteo Verdiani nella coalizione “Santa Croce sull’Arno con Giulia Deidda Sindaco” e che alle europee ha votato per la lista de “La Sinistra”.

Esperienza, quest’ultima, che reputiamo – ovviamente – chiusa. Il pessimo risultato è sotto gli occhi di tutti ed altri, molto più esperti di noi, ne hanno delineato le cause.

Siamo tuttavia un gruppo di persone che hanno lavorato attivamente all’interno della coalizione nella costruzione del nuovo programma di governo locale, spinti dalla volontà di dare concretezza a quegli “ideali di sinistra” che continuano, nonostante tutto, a vivere.

Siamo stati al fianco di Giulia Deidda anche cinque anni fa con il partito di cui allora facevamo parte: “Sinistra Ecologia e Libertà”. In questi cinque anni abbiamo perso il contenitore politico in cui militavamo e in cui ci riconoscevamo ma non abbiamo perduto la voglia di fare la nostra parte nel governo di Santa Croce sull’Arno, seppur in una forma diversa ma sempre a sinistra.

La realtà politica nazionale, purtroppo, racconta – tranne lodevoli eccezioni locali - di una sinistra debole e divisa.

Noi, però, ci siamo.

Continueremo a lavorare all’interno di questa rinnovata maggioranza di centro-sinistra perché Santa Croce continui ad essere un modello di cittadina in cui si guardi alla differenze come a un elemento di ricchezza, in cui si investa con convinzione in cultura e in servizi educativi (perché una comunità che pensa, elabora e critica è una società più libera).

Lavoreremo – fuori e dentro l’istituzione - perché Santa Croce sia una città che sappia ridisegnarsi dando in primo luogo nuova linfa a ciò che già esiste: tutela dell’ambiente come volano dello sviluppo economico, giustizia sociale coniugata con un indefettibile antirazzismo.

Cercheremo - al fianco del Sindaco e degli altri componenti della maggioranza - di attivare strategie e percorsi che permettano a chiunque di avere gli strumenti per realizzare i propri progetti di formazione, di lavoro, di vita, tutelando chi più ha bisogno perché una società che lascia indietro qualcuno è una società perdente per tutti.

Santa Croce sull’Arno ha una bella storia di governo locale caratterizzato dall’unità delle forze politiche democratiche e di sinistra: siamo certi che questo accadrà anche in questi cinque anni di governo che ci attendono.

Noi, nel nostro piccolo, daremo il nostro contributo.

Sinistra Santa Croce

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno