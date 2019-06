Impermeabili a Liberi Tutti: "L'amore fa schifo ma la morte di più"

Impermeabili ospiti a Liberi Tutti Live su Radio Lady, condotto da Irene Rossi. Impermeabili è un progetto artistico che nasce nel 2015 dall’unione di due attori, Beppe Salmetti e Simone Tangolo diplomati in recitazione all’Accademia dei Filodrammatici e al Piccolo Teatro di Milano.

Insieme rivisitano in chiave di cabaret musicale, con musiche e testi originali, lo spettacolo teatrale “Romeo e Giulietta - L' amore fa schifo ma la morte di più”.

Nell’estate del 2018 registrano il loro primo disco in full band “Non ci siamo per nessuno” costituito da otto brani inediti in uscita a Giugno 2019 per RAMO e distribuito da Artist First, anticipato nel Marzo 2019 dalla pubblicazione del singolo "La Canzone Esistenzialista".

La componente teatrale del progetto è evidente anche nel disco e collega le tracce in un unico concept discografico che li vede come due complici cantastorie.

Attualmente, tra live club e teatri di tutta Italia, promuovono il loro album e il loro spettacolo teatrale.

