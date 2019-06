Incendio alla Verruca sul Monte Serra ora sotto controllo

Torna a bruciare il Monte Serra, nello specifico la zona della Verruca a Vicopisano. Quest'oggi, giovedì 13 giugno, i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina stanno intervenendo per domare il rogo. Attivata anche la sala operativa unificata permanente regionale, un elicottero e le formazioni di volontari antincendio: squadre di operai forestali, gruppi volontari antincendio di Vicopisano, Calci e Buti e a sostegno la squadra SAVA di Asciano.

Il focolaio sarebbe stato avvistato dalle squadre che stavano facendo bonifica dopo l'incendio di febbraio scorso. Il focolaio è stato localizzato nella zona impervia della località Coli. Al momento il principio di incendio è circoscritto e la situazione è sotto controllo.

AGGIORNAMENTO ORE 17 - L’incendio è sotto controllo sul posto il personale volontario sta effettuando il operazioni di bonifica. Si parla di un'estensione di circa 1000 mq. Il fuoco non ha comunque mai minacciato le abitazione, si è propagato lungo il crinale tra due vallate e risulta al momento circoscritto e la situazione sotto controllo.

Nonostante ancora non sia in vigore il divieto assoluto di abbruciamenti, date le alte temperature previste si sconsiglia di metterli in pratica e di porre la massima attenzione nello svolgimento di qualsiasi altra attività all'aperto.

