Un camion contenente bancali in legno è andato a fuoco nei pressi dell'uscita di Montopoli lungo la Fi-Pi-Li nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno. Quattro mezzi dalla centrale dei vigili del fuoco di Pisa assieme agli uomini del distaccamento di Castelfranco stanno operando per mettere in sicurezza l'area. In merito al traffico si segnala il tratto chiuso tra Pontedera Est e Montopoli in direzione Firenze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

