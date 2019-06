Incidente a 4 sulla Firenze-mare, tratto chiuso tra Altopascio e Chiesina

Sulla A11 Firenze-Pisa, intorno alle 10:00, è stato riaperto il tratto tra Altopascio e Chiesina Uzzanese in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente all’altezza del km 49 che ha visto coinvolte tre autovetture ed un minivan, causando il ferimento di cinque persone.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Per gli utenti che da Pisa sono diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Capannori, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare ad Altopascio.

Attualmente (ore 10:00) si registrano 6 km di coda in direzione di Firenze e 3 km di coda in direzione Pisa per curiosi.

