Incontro su comunicazione e social nel mondo dell'arte

Dopo il grande successo dello scorso anno, il 18 giugno in contemporanea in 18 città italiane si terrà la seconda edizione del PA Social Day, un evento unico nel suo genere a livello internazionale, ideato e promosso dall’associazione PA Social, la prima in Italia dedicata allo sviluppo della nuova comunicazione, quella portata avanti attraverso social network, chat, intelligenza artificiale e tutti gli strumenti innovativi messi a disposizione dal digitale.

“L’arte di promuoversi – La comunicazione museale” è il titolo del convegno #pasocial che si terrà nella mattina del 18 giugno a Firenze. Ospiti del Museo Marino Marini di Firenze, (Piazza S. Pancrazio) e in diretta web e social (dalle 9.30 alle 13.30) sui canali social del Museo, sarà affrontato e approfondito il tema della comunicazione museale e il rinnovato rapporto tra enti, aziende pubbliche e cittadini, incentivato e sviluppato attraverso i social.

Dopo i saluti di Patrizia Asproni, Presidente del Museo Marino Marini e di Confcultura, si susseguiranno gli interventi di alcune delle più importanti realtà museali a livello regionale e nazionale più attive nell’uso degli strumenti digitali: Eleonora Minna Storica dell’Arte e comunicazione digitale del Museo Marino Marini di Firenze, Gallerie degli Uffizi di Firenze, Susanna Bagnoli, Ufficio stampa Palazzo Blu di Pisa, Lara Anniboletti Funzionario Promozione e Comunicazione dellaGalleria Nazionale Umbria di Perugia, Giuseppe Ariano Direttore marketing e comunicazione Società Campana Beni Culturali spa, Giuseppe Petrellese Social media manager del Museo Madre d’arte contemporanea di Napoli, Nicoletta Matteuzzi, Direttrice del Sistema Museale del Chianti e del Valdarno Fiorentino, Egle Radogna Storica dell'arte, Alessandro Mandolesi Direttore scientifico del Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino, Silvia Lami Ufficio stampa del Comune di Montelupo Fiorentino, Elena Guidieri Comunicazione e Public Engagement del Sistema museale dell'Università degli Studi di Firenze e Daniele Pasquini Ufficio Comunicazione MUS.E, Firenze.

“Il PA Social Day – spiega Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social – sarà una grande occasione di confronto, partecipazione, scambio di buone pratiche, una ulteriore opportunità di crescita per la rete nazionale della nuova comunicazione. Ogni anno, con soddisfazione, assistiamo ad una crescita nel numero e soprattutto nella qualità di buone pratiche in tutto il Paese, l’Italia è un modello per enti e aziende pubbliche che utilizzano web, social network, chat, intelligenza artificiale per la comunicazione, l’informazione e i servizi al cittadino. Non è un caso e lo faremo nuovamente il prossimo 20 giugno a Tunisi su invito Ocse, che il nostro Paese con PA Social sia considerato un modello da seguire a livello internazionale”.

Il PA Social Day è organizzato dall’associazione PA Social e realizzato grazie alle partnership con Eco della Stampa e InfoCamere, e ai media partner Agi, iPress, cittadiniditwitter.it, Ilgiornaledellaprotezionecivile.it. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma saranno pubblicati sul sito www.pasocial.info e tutti su tutti i canali social e chat dell’associazione.

Le iscrizioni sono ancora aperte al link ---> https://t.co/zOZYNTaAoZ?amp=1

Fonte: PA Social Toscana

