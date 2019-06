Iniziano da Frescobaldi a Castiglione le Veglie sulle Aie di Montespertoli

Comincia così, dalla Tenuta Castglioni dei Frescobaldi, alla presenza del Sindaco e della Giunta e del Marchese Leonardo, con un bel racconto sulla produzione del vino nell’antichità a cura di Leonardo Terreni, le prime degustazioni guidate con il giovane enologo della tenuta Enrico Nesi e un’ottima cena inaugurale a cura dello chef Alessandro Zanieri, una delle manifestazioni agrituristiche, naturalistiche e culturali più conosciute e attese di tutto il Chianti: “A veglia sulle aie di Montespertoli”.

Per tutta l'estate sarà possibile ritrovarsi nelle aie di ben 12 aziende agricole del comune di Montespertoli; ognuna con le sue specialità, le sue storie e il suo paesaggio, dove riscoprire l'antica tradizione delle veglie toscane, immersi nella natura, intorno a un bicchiere di vino a godersi il buon cibo di filiera locale, un racconto, un incontro, uno spettacolo teatrale, musica popolare, laboratori per bambini e ragazzi, passeggiate, visite nei campi e nelle cantine.

“Invito tutti i montespertolesi e i turisti che vorranno venire a trovarci a partecipare alle veglie per scoprire molte nostre aziende, degustare i loro prodotti e godere del paesaggio e delle numerosissime proposte naturilistiche, culturali e artistiche che sono in programma” è il saluto inaugurale del Sindaco Alessio Mugnaini per questa nona edizione che si apre anche questa volta nella tenuta di casa del Marchese Leonardo Frescobaldi che nel suo intervento ha rammentato il grande valore di un territorio che non conosce solo vigneti, come da altre parti bensì piuttosto una complessità colturale, paesaggistica, architettonica e sociale unica al mondo.

La prima settimana dal 12 al 18 giugno le iniziative in programma si svolgono tutte presso la Villa di Castiglioni dei Marchesi Frescobaldi, la più antica proprietà della famiglia Frescobaldi, dove è iniziata la sua storia 700 anni fa, in un territorio dove si fa vino da millenni. Durante le veglie ci saranno degustazioni, giri in mountain bike, workshop enogastronomici e il classico concorso di pittura nel weekend.

Questo il programma dal 12/6 al 18/6 presso la TENUTA DI CASTIGLIONI MARCHESI FRESCOBALDI via Montegufoni 35, Montagnana Val di Pesa, Montespertoli:

Tutti i giorni • h17-22: degustazioni e merende con prenotazione. Gite in carrozza con i Cocchieri di’ Chianti / 335.8242228 • info@cantiereikrea.it . Eventi speciali con prenotazione: Mercoledì 12/6 e Giovedì 13/6 h 20 • La produzione del vino nell’antichità, a cura di L. G. Terreni, degustazioni e cena € 40; Venerdì 14/6 • h 19.30 Il territorio nei vini di Castiglioni a cura di S. Fabbri, degustazioni di vino e cibo € 40; Sabato 15/6 • h 17 Giro in E-Bike sulle colline del Chianti, prenotazioni: 3939774847/info@toscanaebike.com € 30; Sab 15/6 e Domenica 16/6 • ExTEMPORE- Artisti sulle Aie, a cura di La Saletta La Spiga; domenica 16/6 • h 18 premiazione, lunedì 17/06 • h 19.30 “Il territorio nei vini di Castiglioni”, Degustazione di vino e cena € 40, martedì 18/06 • “Serata Aperivisita” con prenotazione. Tutti gli eventi si terranno alla Villa di Castiglioni, via di Castiglioni 54.

- INFO: Franca Flori 348 4863713 • Micaela 0571.671387 - franca.flori@frescobaldi.it

INFO / OFFICIAL WEB SITE: https://www.vegliedimontespertoli.com/12-18giugno FB: Veglia sulle Aie Montespertoli / Veglie Montespertoli

