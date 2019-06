Investì 12enne a Ponte a Elsa, condannata a 9 mesi la ventenne alla guida

Condannata a 9 mesi di reclusione per l'investimento fatale del 12enne Samuele Vitale il 23 settembre 2015. Così ha deciso il giudice Lisa Gatto del tribunale di Firenze nell'udienza di ieri, mercoledì 12 giugno, per l'imputata 27enne dell'Empolese. Oltre a questo ci sarà una provvisionale di 100mila euro per i genitori e per il fratellino del piccolo Samuele, costituitisi parti civili. Il dibattimento e la consulenza tecnica d'ufficio hanno ribaltato gli accertamenti iniziali. Il pm infatti aveva chiesto per ben due volte l'archiviazione del procedimento. La difesa della famiglia Vitale è composta dagli avvocati Carlo Ammirati e Francesca Frati, i quali si sono avvalsi della collaborazione dell'avvocato Rocco Stanco e della dottoressa Fabiana Bindi. I genitori si sono detti soddisfatti per la decisione del giudice: "Sono stati premiati i nostri sforzi per far affermare la giustizia in nome di Samuele". Entro 90 giorni arriveranno le motivazioni della sentenza.

