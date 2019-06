Jurassic Orto, la mostra di dinosauri a grandezza naturale all’Orto Botanico dell’Università di Siena

Arrivano i dinosauri all’Orto Botanico dell’Università di Siena. Sarà, infatti, aperta dal 15 giugno con orario 9.30-18.30, “Jurassic Orto”, la mostra di dinosauri a grandezza naturale che sarà visitabile nella struttura fino al prossimo 29 settembre. L’esposizione allestita nei viali dell’Orto Botanico, permetterà ai visitatori di proiettarsi in modo realistico nell’era dei dinosauri. Si potranno osservare i modelli degli animali preistorici riprodotti nelle loro dimensioni naturali ma anche apprezzare legni pietrificati fossili e modelli di piante antiche, ricostruiti in modo rigoroso ed esposti nella Serra Grande. Il tutto nell’ottica di un vero e proprio Jurassic Orto. Sarà possibile, inoltre, effettuare visite guidate con l’attività di scavo di fossili (riservata ai bambini) su prenotazione nei giorni di martedì e venerdì. Il biglietto è unificato per visitare l’Orto Botanico e la mostra. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni delle visite guidate è possibile contattare il numero 3397737718 oppure scrivere a ortobotanico@proeco.it