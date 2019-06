A Lucca il sindaco Tambellini riceve Lamine Cissé, economista dell'ambasciatore del Senegal

Questa mattina (13 giugno) il sindaco Alessandro Tambellini ha incontrato a palazzo Orsetti il capo dell'ufficio economico dell'ambasciatore del Senegal in Italia, Amadou Lamine Cissé, accompagnato da Enrico Cecchetti (Euro-African Partnership e Anci Toscana) e da Valeria Giusti del Polo Tecnologico Lucchese.

Cissé ha preso parte come relatore, ieri (12 giugno) al Polo Tecnologico, all'evento formativo lucchese della “Settimana del Bussiness Inclusivo”, che ha avuto come tema centrale il ruolo delle imprese nel nuovo quadro della cooperazione internazionale.

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazione Unite ha infatti enfatizzato il ruolo del settore profit e il suo coinvolgimento in particolare nella lotta alla povertà. Da qui si è sviluppato il progetto BESIDE- Bussiness Inclusion Development, finanziato dalla Regione Toscana per favorire l'inserimento delle realtà economiche regionali nei programmi di cooperazione allo sviluppo. Il seminario, che oltre a Lucca si è svolto a Empoli nei giorni scorsi e che si terrà a Firenze domani, è stata un'occasione importante per approfondire le opportunità offerte dallo sviluppo di progetti comuni tra imprese, associazioni del terzo settore, Università ed Enti locali.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

