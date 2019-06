Navetta gratuita anche in estate da Badia e Marginone per Altopascio

Servizio navetta gratuito attivo anche nel periodo estivo, a scuole chiuse. Confermata anche per quest'anno la decisione dell'amministrazione D'Ambrosio di lasciare in funzione il servizio per giugno, luglio e agosto, per le tratte Marginone-Spianate-Altopascio e Badia Pozzeveri-Altopascio.

Fino al 14 settembre, quindi, nei giorni di giovedì e sabato, la linea mattutina partirà da Torre Salese attraverserà Marginone passerà per Spianate e arriverà ad Altopascio. Oppure, si potrà prendere il mezzo nel centro storico della cittadina del Tau e raggiungere, con numerose fermate nella frazione di Badia, il presidio Asl del Turchetto, in piazza Nenni. E così sarà fino all'avvio del nuovo anno scolastico, quando le corse riprenderanno regolarmente dal lunedì al sabato.

Per la linea 1 (Badia Pozzeveri) l'orario di partenza è alle 9,30 da Altopascio, piazza Umberto, con arrivo all'Asl del Turchetto, in piazza Nenni, alle 9,55. Invece per il ritorno: 12,20 da piazza Nenni e arrivo alle 12,45 ad Altopascio, in piazza Umberto.

Per la linea 2 (Marginone-Spianate-Altopascio) l'orario di partenza è alle 8,40 da Torre Salese, con arrivo alle 9,20 in via delle Cerbaie (Conad) ad Altopascio; il ritorno, invece, è dalla Conad di Altopascio (ore 11,25) con arrivo a Torre Salese previsto per le 11,58.

Per informazioni è possibile contattare il Club – Consorzio Lucchese Bus, 0583.517602; oppure il Comune di Altopascio, 0583.216455. Inoltre, per restare aggiornati in tempo reale sugli orari, sulle fermate e sui tempi di percorrenza dei mezzi del trasporto pubblico CTT, è possibile scaricare l’app Teseo, che consente agli utenti di consultare tutte le linee e gli orari, trovando la fermata più vicina e calcolando il percorso.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa

