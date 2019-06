Notte a San Lorenzo, una camminata di quartiere per 'studiare' il rione

Tutti insieme a piedi di notte per “studiare” San Lorenzo dopo il calar del sole, osservare come si svolge la vita nel rione dopo le 21 (chi lo attraversa, chi lo abita, come vengono fruiti gli spazi pubblici) e raccogliere indicazioni utili a migliorare la qualità urbana, sociale e la convivenza tra le varie funzioni.

È in programma venerdì 14 giugno la prima camminata di quartiere notturna organizzata nell’ambito del percorso partecipativo “Laboratorio San Lorenzo” ideato da Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, Ordine degli Architetti e coordinamento Santorsolaproject, che segue le due camminate diurne che si erano tenute ad aprile (una in un pomeriggio feriale, l’altra in una mattina festiva) per analizzare da vicino la vita nel quartiere in momenti diversi della giornata e della settimana.

Erano stati gli stessi partecipanti alle prime due camminate di gruppo a chiedere che ne venisse organizzata un’altra in orario serale, sempre all’interno del “Laboratorio San Lorenzo”, il cui obiettivo è la costruzione partecipata di un programma di interventi per il riuso del complesso di Sant'Orsola e la riqualificazione degli spazi pubblici del rione, un progetto sostenuto dall’Autorità regionale per la partecipazione che ha raccolto la manifestazione di interesse della Città Metropolitana di Firenze.

La camminata notturna del 14 giugno, una tecnica di “ascolto attivo” del territorio, partirà alle 21 dalla stazione di Santa Maria Novella, per poi attraversare alcuni dei luoghi più significativi del quartiere, dove verranno fatte delle tappe: via Nazionale, via dell’Ariento, piazza San Lorenzo, il Mercato Centrale, via Panicale, l’ex convento di Sant’Orsola e piazza Indipendenza, fino ad arrivare negli spazi de La Polveriera Spazio Comune, dove si terrà il focus group conclusivo e verrà riassunto quanto emerso durante la camminata davanti alla mappa del quartiere.

“Di notte lo scenario di una città cambia completamente, è dunque utile capire quali sono le notti che si susseguono a San Lorenzo: come vengono vissute, quali occasioni di socialità offrono, quali preoccupazioni sollevano – spiegano gli organizzatori – cercheremo così di completare la nostra visione orizzontale di questa parte del centro storico, già avviata nelle precedenti camminate”.

Le camminate di quartiere sono aperte a tutti i cittadini: per partecipare è possibile scrivere una mail all'indirizzo santorsolaproject@gmail.com .

Fonte: Ordine e Fondazione Architetti Firenze - Ufficio Stampa

