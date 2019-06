Dandy, colori e anni '90: gli scatti da Pitti Immagine Uomo

Pitti Uomo 96 non disdegna i colori sgargianti, riprendendo il gusto degli anni '90 richiamato da Givenchy. 90 è un numero che ricorre come anniversario di LuisaViaRoma, che per l'occasione ha lanciato una sfilata kolossal con 90 modelli e modelle. Al piazzale Michelangelo tra i volti più noti della moda troveremo Gigi e Bella Hadid, Eva Herzigova, Irina Shayk e molte altre. Il figlio di uno degli idoli dei 'nineties' italiani è Leonardo Tano, erede di Rocco Siffredi che ha sfilato per MSGM, marchio di Massimo Giorgetti. Sempre nei '90 l'ispirazione dal grunge dei Nirvana, le giacche da college, il denim e l'abbigliamento outdoor: tutto questo poteva convivere solo a Firenze, a fianco di sneakers sempre più pompate.

Vi proponiamo in vista della chiusura della kermesse le foto esclusive a cura di Luca Bruschi per gonews.it.

