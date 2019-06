Rockastelfranco, musica e street food a Castelfranco con le band giovanili

L’Orto di San Matteo suona rock. Si rinnova anche quest’anno la manifestazione che celebra la musica rock e il sano divertimento a Castelfranco di Sotto, dando spazio ai giovani musicisti e appassionati del genere. Sabato 15 giugno dalle ore 17,30 alle 23,00 torna per l’edizione numero 11 la rassegna Rockastelfranco. Un’occasione di ritrovo per i tanti giovani di Castelfranco e dintorni che si svolgerà, come di consueto, nel Parco dell’Orto di San Matteo (in via Solferino 24).

Sul grande prato si esibiranno i gruppi che hanno aderito entusiasticamente all'iniziativa promossa dal Comune di Castelfranco, tramite l'Assessorato alla Cultura e le Sezioni Musica e Danza dei Laboratori Culturali, gestiti dall’Accademia Musicale di San Miniato Basso.

“Sarà una giornata di festa- dicono gli organizzatori, nonché insegnanti dei corsi di musica e di danza dei Laboratori Culturali- e un momento di aggregazione e divertimento per i ragazzi del nostro territorio. Ci teniamo a precisare che questa rassegna non è un concorso, ma solo un momento di esibizione e partecipazione ad una delle tante attività di cultura dedicata ai ragazzi”.

I gruppi che si esibiranno sono formati da giovani e meno giovani, ma comunque sempre “giovanissimi” nell'animo. Ci sarà anche una novità: durante tutta la serata si esibiranno i ballerini del Laboratoriodanza di Castelfranco. Per chi vorrà trattenersi, saranno presenti due strutture di streetfood per cenare sempre “a suon di musica” .

Questi i nomi delle band che si alterneranno sul palco: San Miniato’s School, Murphy Law, Koleos, Sexypenta, AMG Pure Rock, Santi Bevitori Rock Band.

La partecipazione all’evento è a ingresso libero e gratuito.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto