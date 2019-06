SerravalleRock, protagonisti i Piqued Jacks

Il SerravalleRock, giunto alla sua quarta edizione, apre subito con una novità. Saranno tre i giorni di festival, uno in più rispetto alle passate edizioni. La manifestazione, che si terrà come di consueto nella suggestiva cornice della Rocca di Castruccio, quest’anno si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 luglio. Il SerravalleRock si sta imponendo come uno dei festival rock più innovativi e creativi del panorama musicale tanto che ogni anno è riuscito a portare alla ribalta del grande pubblico band di notevole livello. La manifestazione, organizzata dall’ufficio cultura del Comune di Serravalle Pistoiese, da sempre ha come missione quella di lanciare band emergenti e la tradizione proseguirà anche con questa edizione.

I protagonisti della serata di apertura saranno infatti i Piqued Jacks. Gli autori di ‘The Living Past’, che ricordiamo anche di supporto ad Interpol e Atoms For Peace, sono reduci da un tour di un mese in Inghilterra. Di recente sono stati premiati al FIM di Milano come “band innovativa dell’anno” e hanno appena vinto Sanremo Rock 2019 nella categoria "Rock”.

Fonte: Ufficio stampa

