Solidarietà, gruppo podistico Casa Culturale di San Miniato ad Amatrice

Domenica 16 Giugno, il Gruppo Podistico Casa Culturale di San Miniato Basso, visiterà il paese di Amatrice, duramente colpito dal sisma dell'Agosto 2016. L'intento è quello di far sentire direttamente la presenza e la solidarietà di quanti comprendono le difficoltà di tanti abitanti costretti a superare non solo la paura che il terremoto evoca inevitabilmente, ma anche gli innumerevoli ostacoli e incertezze legate alla ricostruzione.

Numerosi sportivi sono dunque pronti a compiere una passeggiata attraverso quanto resta di Amatrice, ma in particolare far toccare con mano agli abitanti il livello di coinvolgimento di partecipazione di sostegno che persone di buona volontà sono in grado di dare.

Si tratta di un'iniziativa promossa dalla Casa Culturale in accordo col Sindaco di Amatrice che accoglierà i partecipanti il giorno 16 dopo che questi, partiti da San Miniato Basso il giorno 15, avranno visitato Norcia, Rocca Porena e Cascia luoghi della vita di Santa Rita.

Il Pulmann , carico dei podisti della solidarietà partirà dalla Casa Culturale alle ore 5,30 di Sabato 15 Giugno per una giornata tra Norcia e Cascia e quindi trasferimento ad Amatrice

